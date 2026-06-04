Кирил Дмитриев: Русия вижда възможност за възстановяване на „Северен поток“

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Техническата възможност за възстановяване на газопроводите „Северен поток-1“ и „Северен поток-2“ съществува, а в Европа има политически сили, които подкрепят подобен сценарий. Това заяви пред журналисти в кулоарите на Петербургския международен икономически форум специалният представител на руския президент по инвестиционно-икономическо сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) Кирил Дмитриев, цитиран от ТАСС.

„Технически, безспорно, това е възможно“, каза Дмитриев в отговор на въпрос дали в обозрима перспектива може да бъде възстановен транзитът на руски газ по този маршрут.

По думите му важен сигнал е позицията на германската партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ), която според него открито подкрепя възобновяването на проекта, пише БТА.

„Те започнаха разследване защо бе взривен „Северен поток“. Германците разбират, че поради факта, че не получават руска енергия, която е по-предвидима и евтина, цените на енергията в Германия са се повишили с 30–40 процента“, заяви Дмитриев.

Той допълни, че отказът от руски енергийни доставки е нанесъл сериозни икономически щети на Европа.

„Европа загуби над 3 трилиона долара заради този отказ от руската енергия“, подчерта Дмитриев.

По-рано заместник-ръководителят и експерт по външна политика на парламентарната група на „Алтернатива за Германия“ в Бундестага Маркус Фронмайер заяви пред ТАСС, че Германия още има интерес към евентуално възобновяване на работата на „Северен поток“ след приключване на конфликта в Украйна.

На 26 септември 2022 г. газопроводите „Северен поток-1“ и „Северен поток-2“, изградени по дъното на Балтийско море за доставка на руски природен газ към Европа, бяха повредени вследствие на експлозии.

Общата проектна мощност на двата газопровода е 110 милиарда кубически метра природен газ годишно.

След инцидента Генералната прокуратура на Русия образува дело за акт на международен тероризъм.