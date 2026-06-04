Поискаха доживотен затвор за шофьора, който се вряза в коледен базар в Магдебург

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Германската прокуратура днес поиска доживотна присъда в процеса срещу саудитския психиатър Талеб ал Абдулмохсен, който се вряза с автомобила си в тълпа на коледния базар в Магдебург на 20 декември 2024 г., предаде Франс прес.

При нападението бяха убити шестима души, а над 300 бяха ранени, припомня БТА.

Действието, извършено от подсъдимия, което надхвърля “всякакви разбираеми човешки измерения”, е било “дълго и внимателно планирано”, каза прокурор Матиас Бьотхер седем месеца след началото на процеса.