Украинската компания КУБ: Парцелите в Баба Алино са придобити изключително законно и не са гора

„Корпорация КУБ", инвеститорът в незаконния комплекс Forest Club в местността Баба Алино, обяви в позиция до медиите, че е сформирала екип от независими експерти, които ще съдействат на семействата, купили жилища в местността, в предоставянето на „адекватна правна защита", за да се справят с „бюрократичната система".

В позицията се правят и уточнения относно статута на терена в местността Баба Алино. Според „Корпорация КУБ" парцелите не представляват „гора" в традиционния смисъл на думата и не попадат в защитена зона. От дружеството посочват, че имотите са частна собственост и са придобити „изключително законно" в периода 2022 – 2024 година.

„Всички документи се преглеждат от компетентните органи и сме уверени, че това ще изясни окончателно правния статут на земята", се посочва още в съобщението.

В позицията от компанията посочват, че през последните дни дейността ѝ е била затруднена заради мащабни проверки от страна на компетентните органи.

„Нашият екип е изцяло ангажиран със събирането, систематизирането и предоставянето на пълния обем документация, с която сме работили. Съдействаме пълноценно на всяка инспекция и ще продължим да го правим", се казва в позицията, цитирана от БТА.

По-рано днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков каза, че ДНСК и Агенцията по геодезия, картография и кадастър са влезли на проверка в община Варна.