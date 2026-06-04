Швеция задържа кораб за транспортиране на украински стоки от окупираните от Русия територии

Съд в Швеция разпореди задържането на контейнеровоза "Кафа", заподозрян за нелегалното транспортиране на украински стоки от териториите, временно окупирани от Русия, съобщи украинският главен прокурор Руслан Кравченко, цитиран от Укринформ.

Той посочи, че за пръв път чуждестранен съд е одобрил задържането на плавателен съд по молба на украинската прокуратура въз основата на международна процедура за правно сътрудничество.

"Според разследването "Кафа" неколкократно е нарушавала правилата за влизане и напускане на временно окупираната украинска територия с цел да нанесе вреда на националния интерес на Украйна. За да прикрие дейностите си, съдът е бил регистриран под фалшиво име – "Гини Фолс", изтъкна Кравченко, цитиран от БТА.

Той допълни, че на 12 март тази година украинската главна прокуратура е помолила шведското министерство на правосъдието да бъде извършено претърсване и задържане на кораба, както и да бъде разпитан неговия капитан и екипаж. По неговите думи по случая е достигнат важен процедурен етап, след като шведският съд е одобрил задържането на кораба.

Украинският главен прокурор подчерта, че Русия продължава да експлоатира ресурсите на Украйна в окупираните области, а Украйна от своя страна документира тези престъпления, като проследява корабните маршрути, идентифицира плавателните съдове, регистрира незаконното акостиране на пристанища в окупираните райони и използва всички налични механизми на международната правна помощ.

"Този случай ясно дава да се разбере, че никаква манипулация с флагове, корабни маршрути или регистрация може да помогне за избягването на отговорността. Украйна вижда, документира и доказва това", изтъкна Кравченко.

На 6 март шведската брегова охрана задържа контейнеровоза "Кафа" в Балтийско море близо до град Трелеборг по подозрение за нарушаване на разпоредбите на международното морско право. На плавателния съд са наложени санкции от страна на Украйна, припомня Укринформ.