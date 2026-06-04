Бившият съветник на Тръмп ще се признае за виновен за незаконно съхранение на секретни документи

Бившият съветник по въпросите на националната сигурност на президента Доналд Тръмп – Джон Болтън, който впоследствие се превърна в негов критик, се очаква да пледира виновен по обвиненията в нарушаване на правилата за боравене с класифицирани документи, предаде телевизия Си Ен Ен, като се позова на трима източници.

Болтън възнамерява да признае вината си по една от точките в обвинителния акт, а именно за незаконно съхранение на секретни документи, свързани с националната сигурност, и е съгласен да плати глоба в размер на над 2 млн. долара. За това престъпление наказателният кодекс предвижда до пет години лишаване от свобода.

Министерството е отказало коментар за Си Ен Ен и насочило медията към графика на съда, от който става ясно, че следващото заседание по делото срещу Болтън е насрочено за 26 юни.

Бившият съветник на Тръмп пледира невинен по обвиненията в неправомерно боравене със секретна информация на първото изслушване, което се състоя на 17 октомври 2025 г., отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

Болтън заемаше постна съветник на Белия дом по въпросите на националната сигурност по време на първия мандат на президента републиканец, но по-късно стана един от най-гласовитите му критици. Болтън описва Тръмп в мемоарите си, които публикува през 2020 г., като неподходящ за президентската длъжност.

Според обвинителния акт докато Болтън е работил по една от книгите си, той е споделял с двама свои роднини секретна информация, която е възнамерявал евентуално да включи в изданието. Става въпрос за бележки от брифинги на разузнавателните служби и срещи с висши държавни служители и чуждестранни лидери.

Болтън е обвинен в осем случая на разкриване на информация, свързана с националната отбрана и в десет случая на задържане на такъв тип информация.