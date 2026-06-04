Руският външен министър Сергей Лавров атакува остро САЩ след изявлението на държавния секретар Марко Рубио относно ролята на Вашингтон в конфликта с Украйна.

"Той се изявява не като посредник в украинския конфликт, а като страна, подкрепяща киевския режим. Нагледно показва, че "войната на Байдън" всъщност се превърна във "войната на Тръмп", заяви Лавров в рамките на Петербургския икономически форум, цитиран от ТАСС и Ройтерс.

Лавров посочи, че ако САЩ наистина са се опитвали да сключат мирно споразумение, бойните действия в Украйна вече щяха да са приключили.

Марко Рубио заяви пред подкомисия на Сената вчера, че "съвсем скоро" предстоят да бъдат оповестени новини за отпускането на средствата, възлизащи на 400 млн., които Конгресът одобри в полза на Украйна, но които бяха забавени от министерството на правосъдието.

Подкрепата за Украйна, осигурявана от Пентагона, беше одобрена до 2029 г., а санкциите, въведени по време на мандата на Байдън, продължават да важат, изтъкна Лавров.

"Съединените щати обявиха целта си да доминират на световните енергийни пазари. Оттук започна историята около Венецуела и изместването на "Лукойл" и "Роснефт" от изпълняваните от тях напълно законни проекти извън пределите на Русия. Всичко това свидетелства за желанието на Вашингтон да подчини ключовите сфери на световната икономика и по този начин да контролира процесите за въздействие върху неговите конкуренти, на първо място Русия и Китай", подчерта Лавров, цитиран от БТА.