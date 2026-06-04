Премиерът на Ливан: Преговорите с Израел бяха най-доброто за нас

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Ливанският премиер Науаф Салам защити преговорите на своето правителство с Израел като "най‑бърз и най‑малко скъпоструващ път" за Ливан, след като разговорите доведоха до нова инициатива за прекратяване на огъня, която беше незабавно отхвърлена от "Хизбула", предаде ДПА.

Преговорите между Ливан и Израел през нощта доведоха до подкрепено от САЩ споразумение, целящо да сложи край на военните действия между Израел и подкрепяната от Иран групировка "Хизбула" и да проправи път към разоръжаването ѝ.

В изявление, разпространено от неговия офис, Салам заяви, че преговорите са най‑добрият възможен вариант за народа на Ливан.

"Можехме да стоим безучастни пред една реалност и една война, които не сме избирали, но това не беше вариант нито за момент", отбеляза той, описвайки разговорите като трудни, а израелската позиция като "твърда".

Според споразумението, обявено във Вашингтон снощи, бойците на "Хизбула" трябва да бъдат разоръжени.

Салам подчерта, че принципът за държавен монопол върху оръжията е установен още след края на гражданската война в началото на 90‑те години и че Ливан не бива да пропуска нова възможност да го приложи. Като следваща стъпка той обяви постепенно разполагане на ливанската армия в Южен Ливан, предупреждавайки, че всяко забавяне ще бъде за сметка на региона и неговите жители, информира БТА.

Въпреки това "Хизбула" отхвърли споразумението, отбелязва ДПА. Генералният секретар Наим Касем определи преките преговори като "фарс" и "унижение". Той заяви, че движението няма да приеме никакво споразумение, базирано на неговото разоръжаване.

"Хизбула" настоява всяко споразумение да се съсредоточи върху всеобхватно прекратяване на огъня и пълно израелско изтегляне от ливанска територия.