Гигантски скорпиони са живяли в днешна Великобритания преди 415 млн. години

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Гигантски скорпион с дължина 3,2 фута (около един метър) е бродил на територията на днешна Великобритания преди 415 милиона години, сочи ново проучване, цитирано от „Дейли мейл".

С размери, сравними с тези на лабрадор, и снабден с щипки с дължина над 16 сантиметра, Praearcturus gigas е бил страховит хищник.

Той е обитавал равнините край реките на територията на днешните Англия и Уелс много преди появата на дърветата.

Учени от Природонаучния музей в Лондон обявиха този скорпион за най-големия представител на своята група, съществувал някога.

Анатомията му подсказва, че е можел да се придвижва сравнително лесно както във водата, така и на сушата.

„Praearcturus е живял поне 50 милиона години по-рано, много преди еволюцията на дърветата, когато животът на сушата едва е започвал да се развива. Потвърждението, че това животно е скорпион, променя из основи нашето разбиране за това как и кога тези създания са достигнали толкова внушителни размери", казва д-р Ричард Дж. Хауърд, куратор в Природонаучния музей в Лондон.

Фосилите, използвани за идентифицирането на Praearcturus gigas, всъщност се съхраняват в колекциите на музея повече от 150 години.

С помощта на съвременни аналитични методи и чрез сравнения с фосилни видове, описани наскоро, учените са потвърдили, че Praearcturus без съмнение е скорпион и представлява отделен, самостоятелен вид.

Той е живял през горния девон – преди около 415 милиона години, когато животът на сушата все още се е зараждал.

Малки растения и гъби едва са започвали да се разпространяват по земната повърхност, като сложни сухоземни екосистеми като горите все още не са били появили.

Това означава, че за разлика от по-късните гигантски членестоноги, Praearcturus gigas не е разчитал на високите нива на кислород в атмосферата, свързвани с появата на горите.

Вместо това неговите огромни размери вероятно отразяват свят с относително малка конкуренция от други големи хищници.

Това предполага, че скорпионът е можел да нарасне до такива размери просто защото не е имало много други големи животни, което му е позволявало да доминира в средата си по начин, който по-късно вече не би бил възможен, казват експерти.

Те също така разкриват, че хищникът е имал структури, подобни на пластини, на коремната си част, като тези при съвременни ракообразни като омари.

Това поставя Praearcturus gigas в ключов момент от историята на Земята, когато животните за първи път са започвали да „експериментират" с живот извън океаните, пишат учените в списание Palaeontology, цитирани от БТА.