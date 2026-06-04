Путин: Готови сме на известни компромиси за Украйна

Руският президент Владимир Путин каза на среща с ръководителите на водещи световни новинарски агенции, че американският му колега Доналд Тръмп е поискал от Москва да направи известни компромиси по отношение на Украйна, и добави, че Русия има такава готовност, ако Киев направи същото, предаде Ройтерс.

Путин посочи на срещата, която се състоя в Константиновския дворец в Санкт Петербург, че Русия разполага с всички необходими ресурси, за да постигне военните си цели и че силите ѝ продължават да напредват в Украйна. Въпреки това „ние безспорно сме готови и желаем да постигнем споразумение с Украйна по мирен път, и то на основата, за която говорихме по време на срещата с президента Тръмп в Анкоридж", отбеляза Путин.

Освен това той заяви, че е сигурен, че Москва и Пекин скоро ще подпишат нови споразумения в областта на енергетиката, които ще бъдат приветствани от световните пазари, но не оповести повече подробности.

Русия отдавна се стреми към подписването на договор за изграждане на нов газопровод, наречен „Силата на Сибир 2", който да доставя газ до Китай през територията на Монголия.

Той коментира и руско-индийските отношения, като посочи, че те няма да бъдат засегнати от сътрудничеството на Делхи с Вашингтон.

Путин отбеляза, че САЩ се опитват да оказват натиск върху Индия, включително и върху връзките ѝ с Москва, но по думите му е безполезно да се опитват да притискат премиера Нарендра Моди.

Руският лидер говори и за двустранните отношения с Казахстан, като посочи, че те се развиват „много успешно, във възходяща посока".

„При това искам да кажа още веднъж, че нашите казахстански приятели, партньори, съвсем не са лесни. Винаги по почти всеки въпрос има остра дискусия. Това касае и финансовите взаимоотношения, и отношенията в сферата на промишлеността, условията за инвестиционни дейности, и всякакви големи проекти", добави Путин, цитиран от ТАСС и БТА.