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ЕК удължава закрилата на украинските бежанци, но само на тези под 23 и над 60 г.

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Украински бежанци получават помощи от БЧК. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

Европейската комисия ще представи в следващите седмици предложение за удължаване след март 2027 г. на временната закрила за украинските бежанци в ЕС, като е възможно от обхвата да отпаднат мъжете на възраст 23-60 г., съобщи днес еврокомисарят по миграцията и вътрешните работи Магнус Брунер.

Всички държави от ЕС подкрепят удължаването на закрилата за украинците, но украинската страна настоява за тази промяна, поясни Брунер на пресконференция след днешното заседание на Съвета на ЕС по правосъдие и вътрешни работи в Люксембург. Той добави, че при изготвянето на предложението ще бъде отчетено също мнението на държавите от ЕС, засегнати от най-голям приток на украински бежанци, сред които посочи Полша, Чехия, Австрия, Германия и Балтийските страни.

Еврокомисарят съобщи, че в ЕС се наблюдава спад в притока на мигранти, като за последните две години незаконните преминавания на външните граници са намалели с 55 на сто. Той добави, че от влизането в сила на изцяло електронната проверка на преминаващите външните граници на ЕС са осъществени 90 млн. регистрации, на 38 000 пътници е било отказан достъп най-често заради представяне на подправени документи, като сред тях за 1000 е било преценено, че представляват заплаха за вътрешната сигурност, съобщава БТА.

Украински бежанци получават помощи от БЧК. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

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