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Зеленски в писмо до Путин: Ако не искаш мир, ще се бориш за своето съществуване

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Володимир Зеленски Кадър: X/Володомир Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в отворено писмо до руския държавен глава Владимир Путин, че ако не се съгласи на мир, ще трябва да се бори "за своето съществуване", предаде Ройтерс.

"Ако лично Вие в мислите си не стигнете си до идеята, че е време да сложим край на тази война, Украйна ще продължи да се бори за съществуването си. Ще имаме хора, които ще ни подкрепят", пише в писмото, което бе публикувано на сайта на украинското президентство.

"Но и ще трябва да се борите много по-усилено за своето съществуване - не на Русия, а за своето собствено. И това не е заплаха от мен или от Украйна. Това са факти от руската история, които добре знаете: когато Русия се уморява, настъпват промени", добавя Зеленски.

"Стига толкова, изборът е Ваш", пише още той и предлага на руския президент лична среща. Украинският лидер посочва, че страната му е готова за спиране на огъня, докато траят преговорите.

Писмото ще бъде официално предадено на Путин по дипломатически канали, каза външният министър на Украйна Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс и БТА.

Володимир Зеленски Кадър: X/Володомир Зеленски

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