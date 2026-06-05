Песков: Путин ще бъде информиран за писмото на Зеленски

Кремъл е запознат с отвореното писмо на украинския лидер Володимир Зеленски, а руският президент Владимир Путин ще бъде информиран за него по-късно, заяви снощи пред журналисти говорителят Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС и БТА.

Песков каза, че в Кремъл са видели писмото, но президентът на Русия все още не е имал възможност да се запознае с него поради участие в събитие.

„Имах възможност (да се запозная с писмото)“, заяви говорителят на Кремъл в отговор на журналистически въпрос по този повод.

Зеленски публикува снощи на сайта на украинското президентство отвореното писмо до Путин, в което предложи двамата лидери да се срещнат, за да се споразумеят за слагане край на войната, като предупреди, че в противен случай Украйна ще продължи да се бори за съществуването си, отбелязва Ройтерс.