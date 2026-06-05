Тръмп: Няма нужда от споразумение с Иран, за да получим обогатен уран от страната

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви снощи, че Вашингтон не се нуждае от споразумение с Иран, за да получи обогатен уран от страната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Можем да го получим още сега. Не мисля, че биха могли да ни спрат, ако искаме, но няма причина да го правим. Той е заровен дълбоко“, каза той пред журналисти в Овалния кабинет на Белия дом.

Тръмп също така заяви, че засега не иска да се среща с върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей.

Американският президент обаче добави, че ако Вашингтон и Техеран постигнат споразумение, възможно е двамата да се срещнат, като каза: „Ако това се случи, ще проявя уважение“.