Тръмп сменя с митинг концерта за 250 г. на САЩ заради отказа на артисти да участват

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви снощи, че ще организира политически митинг на 24 юни във Вашингтон по повод честванията на 250-годишнината от независимостта на САЩ вместо планирания концерт, в който много артисти отказаха да участват, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Ще ви предложим най-големия митинг на всички времена“, написа американският президент в социалната си мрежа Трут Соушъл.

„Не искаме бездарни певци с огромни хонорари, които ви карат да заспивате, казахме им да си стоят у дома“, добави републиканецът.

Провеждането на концерта бе под въпрос, след като петима артисти, които първоначално бяха включени в програмата, миналата седмица се отказаха от участие, позовавайки се на политически съображения.