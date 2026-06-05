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Тръмп сменя с митинг концерта за 250 г. на САЩ заради отказа на артисти да участват

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Доналд Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви снощи, че ще организира политически митинг на 24 юни във Вашингтон по повод честванията на 250-годишнината от независимостта на САЩ вместо планирания концерт, в който много артисти отказаха да участват, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Ще ви предложим най-големия митинг на всички времена“, написа американският президент в социалната си мрежа Трут Соушъл.

„Не искаме бездарни певци с огромни хонорари, които ви карат да заспивате, казахме им да си стоят у дома“, добави републиканецът.

Провеждането на концерта бе под въпрос, след като петима артисти, които първоначално бяха включени в програмата, миналата седмица се отказаха от участие, позовавайки се на политически съображения.

Доналд Тръмп

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