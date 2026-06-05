Украйна: Една жена е загинала при руска въздушна атака в Запорожка област

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При руска въздушна атака в югоизточната украинска Запорожка област снощи е загинала една жена, съобщи ръководителят на областната военна администрация Иван Федоров в Телеграм, цитиран от Ройтерс и БТА.

Според Федоров още 11 души са били ранени при руската атака в региона, при която са били използвани планиращи бомби и през цялата вечер периодично е била обявявана въздушна тревога.

По-рано вчера руска атака срещу град Ямпил в Сумска област, близо до границата с Русия, е отнела живота на двама души, информира началникът на Сумската областна военна администрация Олег Григоров в приложението за съобщения Телеграм.

Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди тези инциденти чрез независими източници.