Нови санкции срещу Русия и помощ за Украйна от САЩ

Камарата на представителите на САЩ прие снощи законопроект за предоставяне на помощ на Украйна и налагане на нови санкции срещу Русия - пореден знак, че някои от конгресмените републиканци са готови да се противопоставят на партийните лидери и да се отдръпнат от американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

При снощното гласуване в Камарата на представителите на Закона за подкрепа на Украйна оставяният месеци наред на заден план законопроект получи одобрението на 226 срещу 195 от гласовете на конгресмените. Той стигна до пленарната зала след дълго отлагане на гласуването му и след като няколко републиканци се присъединиха към демократите, като подписаха петиция за освобождаване от отговорност, за да наложат вота.

Общо 18 републиканци и един независим конгресмен, който обикновено гласува с тях, се присъединиха снощи към демократите, за да приемат законопроекта. Това бе поредният удар за Тръмп и най-новият знак за пукнатина в досегашната практически единодушна подкрепа сред членовете на неговата Републиканска партия за политиката му.

Приемането на законопроекта идва ден, след като по-малка група републиканци от Камарата на представителите се присъедини към демократите, за да бъде приета резолюция, съгласно която американските военни действия срещу Иран трябва да се прекратят, освен ако Конгресът на САЩ не обяви война или не разпореди употребата на военна сила.

Въпреки това бъдещето на Закона за подкрепа на Украйна е несигурно, отбелязва Ройтерс.

За да влезе в сила, законопроектът трябва да бъде приет и от Сената, чиито лидери републиканци досега не са позволявали гласуване на законодателство за санкции срещу Русия, за което има широка двупартийна подкрепа, заявявайки, че ще изчакат указанията на Тръмп.

Ако все пак бъде приет от Сената на САЩ, самият Тръмп вероятно ще наложи вето на законопроекта.