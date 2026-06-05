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Доживотна присъда за сериен убиец за смъртта на момче във Франция през 2004 г.

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Съд Снимка: Pixabay

Френски съд осъди германски сериен убиец, станал известен като „маскираният мъж“, на доживотен затвор за убийството на 10-годишно момче през 2004 г., съобщиха вчера френски медии, цитирани от ДПА и БТА.

Съдът в град Нант в Западна Франция призна 55-годишния мъж за виновен за убийството на момчето, което бе отвлечено от ваканционен лагер в западния френски град Сен-Бревен-ле-Пен през април 2004 г. Голият труп на момчето беше открит няколко седмици по-късно в езеро на около 30 км оттам.

Бившият педагог стана известен като „маскираният мъж“ или „мъжът в черно“, защото е носел тъмна балаклава (шапка, покриваща по-голямата част от лицето - бел. ред.), докато е извършвал своите нападения над деца, като често се е приближавал към жертвите си през нощта.

Съд Снимка: Pixabay

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