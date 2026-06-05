Доживотна присъда за сериен убиец за смъртта на момче във Франция през 2004 г.

Френски съд осъди германски сериен убиец, станал известен като „маскираният мъж“, на доживотен затвор за убийството на 10-годишно момче през 2004 г., съобщиха вчера френски медии, цитирани от ДПА и БТА.

Съдът в град Нант в Западна Франция призна 55-годишния мъж за виновен за убийството на момчето, което бе отвлечено от ваканционен лагер в западния френски град Сен-Бревен-ле-Пен през април 2004 г. Голият труп на момчето беше открит няколко седмици по-късно в езеро на около 30 км оттам.

Бившият педагог стана известен като „маскираният мъж“ или „мъжът в черно“, защото е носел тъмна балаклава (шапка, покриваща по-голямата част от лицето - бел. ред.), докато е извършвал своите нападения над деца, като често се е приближавал към жертвите си през нощта.