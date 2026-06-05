Край на пушенето на 4 известни плажа край Анталия

С решение на валийството на турския окръг Анталия от днес (5 юни) напълно се забранява пушенето на популярните сред туристите плажове „Лара“, „Белек“, „Чамюва“ и „Бийч парк“, съобщава Си Ен Ен Тюрк. Мярката е част от нова инициатива за намаляване на замърсяването по средиземноморското крайбрежие на Турция, наречена „Синьо Средиземноморие“ (Mavi Akdeniz İnisiyatifi). Това съобщава БТА.

Зад мярката стои проектозакон на турското министерство на здравеопазването, който има за цел да разшири зоните без тютюнев дим до всички обществени места в Турция. Този законопроект, който цели да премахне разграничението между закрити и открити пространства и е на път да бъде финализиран с приноса на съответните институции, цели напълно да прекрати продажбата на тютюневи изделия в границите на Турция до 1 януари 2040 година.

Коментирайки новата забрана, валията на Анталия Хулюси Шахин подчерта, че тя е свързана и с предстоящата климатичната конференция COP31, която тази година ще се проведе именно в Анталия. „COP31 е една от най-големите международни организации в света. Домакинството на това събитие е голяма чест, но и голяма отговорност. Създадохме инициативата „Синьо Средиземноморие“ с цел опазване на морето. Нашата визия е ясна: морето в Анталия винаги трябва да бъде чисто. Нашият град приема повече от 25 милиона посетители всяка година“, каза Шахин.

За момента мярката ще бъде приложена само на въпросните плажове, като се очаква в бъдеще броят на крайбрежните зони без дим в Турция да бъде увеличен.