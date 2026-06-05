2/3 от гръцките шофьори говорят по телефона, 55% обиждат другите водачи

Две трети от гръцките водачи говорят по телефона, докато шофират, 55 процента обиждат другите водачи, 41 процента шофират уморени, а 10 процента карат кола след употреба на алкохол. Това са някои от изводите на 16-ото международно проучване (Барометър за отговорно шофиране) на фондация VINCI Autoroutes, което се провежда ежегодно в 11 европейски страни, цитирано от „Катимерини“ и БТА.

Според проучването, реализирано от Ipsos BVA, шофьорите в Гърция са по-податливи на опасно поведение на пътя от средното за останалите европейци.

Проучването констатира, че 89 процента от гърците заявяват, че се страхуват от агресивното поведение на другите водачи, но същевременно 45 процента нарочно се „залепят“ зад предната кола, когато се изнервят. Също така 22 процента слизат от автомобила, за да спорят с друг водач.

Гърците показват по-лоши от средното резултати по отношение на ненужното използване на клаксон, изпреварването отдясно на магистрала, изпращането на съобщения при шофиране, концентрацията на пътя.

Обезпокоителни са данните и за младите водачи на възраст от 16 до 24 години в сравнение с европейските им връстници. От младите гръцки шофьори 46 процента изпращат съобщение по време на шофиране, 49 процента карат уморени, 48 процента не поставят предпазен колан, а 16 процента признават, че понякога шофират под въздействието на алкохол.

Макар и малко, гръцките водачи имат и положителни черти в сравнение със средните европейски резултати. Гърците по-рядко превишават разрешената скорост и по-често спазват дистанция. По-малко се и тези, които шофират след употреба на наркотици.

Съветникът по пътна безопасност и председател на Съюза на автоинструкторите в Западна Атика Никос Грендзелос коментира, че при обучението и изпитите на нови водачи трябва да бъде обърнато особено внимание на поведението им, а не само на техниката на шофиране. „Трябва да се фокусираме върху поведението на кандидатите (за шофьорска книжка), а не върху техниката. Да проверим дали оставят пешеходците да преминат и дали забелязват възможни опасности. От паркирането и маневрите на заден ход никой не е загинал“, казва той

Грендзелос отправи препоръка на младежите да се дава добър пример за поведение на пътя от родителите, както и да бъдат въведени часове по пътна безопасност в училищата.