В Испания пациент с хантавирус се връща в дома си

Първият испанец с положителен тест за хантавирус се завръща в дома си. 70-годишният мъж е изписан от болницата и няма да има нужда да бъде под карантина.

Пациентът беше първият пътник от круизния кораб "Хондиус", който даде положителен тест за хантавирус на 11 май. Той е бил асимптоматичен повече от три дни и последните му два PCR теста са отрицателни.

70-годишният мъж ще бъде подложен на клинично проследяване през следващите шест месеца, за да се следят евентуални дългосрочни ефекти и процеса на възстановяване.

Последните проучвания върху заболяването показват, че вирусът може да бъде открит в кръвта за продължителен период след клинично възстановяване. Ако мъжът развие някакви симптоми, съответстващи на заболяването, той ще бъде спешно прегледан от лекари.

Останалите 12 пътници, считани за контактни лица, които са изолирани във военна болница в Мадрид, както и жените от Барселона и Аликанте, пътували в самолет с един от починалите, трябва да изпълнят максималния карантинен период от 42 дни, който ще приключи на 21 юни, съобщи БНР.