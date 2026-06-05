Бившият принц Андрю е отдавал под наем имоти в „Роял Лодж“ над 20 години

Андрю Маунтбатън-Уиндзор е отдавал под наем три къщи в имота „Роял Лодж" с цел допълнителни лични доходи в продължение на повече от 20 години, въпреки че самият той е плащал символичен наем, сочи нов одитен доклад.

Според разследване на Националната сметна палата (NAO), проведено във връзка с имотните договорености на британското кралско семейство, The Crown Estate е позволила на Андрю Маунтбатън-Уиндзор да наема основното имение „Роял Лодж" – 30-стайна резиденция във Виндзор – при изключително изгодни условия, като едновременно с това той е имал право да преотдава три от осемте прилежащи къщички. Това преотдаване му е носило допълнителен частен доход, като той е прибирал наемите от наемателите. Докладът подчертава, че не е известно колко точно е спечелил през годините, нито кои са били конкретните наематели.

Схемата е действала в рамките на дългосрочен договор за наем от 75 години, сключен с „Краун Естейт", при който основната резиденция е била предоставена на бившия принц при силно преференциални условия. Паралелно с това той е имал право да използва и управлява част от допълнителните постройки в имота.

Разследването е част от по-широк преглед на жилищните договори на членове на кралското семейство, провокиран от общественото внимание около условията, при които е живял Андрю Маунтбатън-Уиндзор, включително разкрития, че той е плащал почти символичен наем от 2003 г. насам.

Докладът разглежда и други случаи – включително жилищата на принца и принцесата на Уелс, както и на принцесите Беатрис и Юджини – като посочва, че в някои случаи наемите са покривани частично или изцяло чрез кралски фондове или се изчисляват под пазарните нива.

Отделно се отбелязва, че други членове на кралското семейство също се възползват от сходни договорености: някои имоти се отдават при символичен наем, а в определени случаи са позволени допълнителни търговски дейности като отдаване под наем на части от имотите.

След оповестяването на доклада британски депутати и бивши министри определиха практиката като „неприемлива" и „несправедлива спрямо данъкоплатците", твърдейки, че приходите от подобни наеми би трябвало да постъпват в The Crown Estate, а не в лични доходи.

Андрю Маунтбатън-Уиндзор по-рано напусна „Роял Лодж" и бе лишен от кралската си титла след скандали, свързани с връзките му с Джефри Епстийн, които той отрича, съобщава БГНЕС, позовавайки се на Индипендънт.