Задържаха българи на границата с Гърция, пътували към събор на Hells Angels

Български граждани са сред седемте мотористи, задържани на граничния пункт „Промахон" при опит да влязат в Гърция на път за събора на Hells Angels. При извършена проверка служители на граничния контрол са открили у тях ножове, палки и метални боксове.

Освен българи, сред задържаните има и полски граждани. Мотористите са пътували към град Игуменица, където от 4 до 7 юни се провежда една от най-мащабните международни срещи на мотоциклетисти в Европа. Събитието събира хиляди членове и симпатизанти на Hells Angels от различни държави.

През последните дни през граничния пункт „Промахон" са преминали повече от сто мотористи от Великобритания, Дания, Украйна, Словакия и други европейски страни. Очакванията са в събора да участват около 5000 души, което го превръща в едно от най-големите подобни събития, провеждани някога в Гърция.

Заради засиления поток от участници и повишените мерки за сигурност гръцката полиция е поставила под специално наблюдение граничните пунктове в Северна Гърция. По информация на обществената телевизия ЕРТ служителите на граничния контрол в „Промахон" са действали по предварително изготвен план, базиран на оперативна информация, като проверките са били значително засилени още дни преди началото на събитието. В резултат на тези действия седемте мотористи са били задържани, а откритите ножове, палки и метални боксове са иззети.

Междувременно в района на Игуменица са въведени извънредни мерки за движение и сигурност заради очакваното пристигане на хиляди мотористи от цяла Европа.