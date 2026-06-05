Гърция подготви карта на районите, в които най-често се появяват акули

Гръцки специалисти и морски биолози представиха карта с районите, в които през последните десетилетия най-често са регистрирани наблюдения на акули. Данните показват, че тези морски хищници се срещат в почти цялата морска територия на страната, макар инцидентите с хора да остават изключително редки.

Според картата най-много наблюдения са регистрирани в Йонийско море, Сароническия залив край Атина, Пагасетийския залив, района на Халкидики, островите Додеканези и морските зони южно от Крит.

Морският биолог Христос Таклис обяснява, че сред най-често срещаните видове в гръцките води са синята акула, акулата мако и шестхрилата акула. През май сините акули често навлизат и в по-плитки води, тъй като това е периодът, в който раждат малките си.

Експертите подчертават, че присъствието на акули в гръцките морета е напълно естествено и не бива да предизвиква тревога сред туристите. Последното регистрирано нападение срещу човек в Гърция е от преди около 45 години, а последният смъртен случай преди близо 60 години.

Според учените акулите са важна част от морската екосистема и играят ключова роля за поддържането на баланса в морската среда. Въпреки че появата им често привлича вниманието на плажуващите, вероятността от опасна среща остава изключително малка.