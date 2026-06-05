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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22982399 www.24chasa.bg

Руската ПВО е свалила през нощта 123 украински дрона

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Кметът на Москва Сергей Собянин

Системите за противовъздушна отбрана (ПВО) са свалили над руските региони, Азовско и Черно море 123 украински дрона през изминалата нощ, съобщи министерството на отбраната на Русия, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"През изминалата нощ, в периода от 20:00 ч.на 4 юни до 07:00 ч. на 5 юни, дежурните средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 123 украински дрона над териториите на Белгородска, Брянска, Воронежска, Калужска, Курска, Нижегородска, Орловска, Тулска области, Московска област, Република Крим и над акваториите на Азовско и Черно море", се казва в съобщението.

Кметът на Москва Сергей Собянин информира, че системата за ПВО е свалила един дрон, летящ към руската столица. По-рано беше съобщено за други два унищожени украински дрона, насочени към руската столица.

Кметът на Москва Сергей Собянин

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