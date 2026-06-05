Тръмп обсъди с автомобилната индустрия „правото на ремонт“ на колите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че се е срещнал с представители на автомобилната индустрия във връзка с продължаващия дебат около законодателството за т.нар. „право на ремонт“ на автомобилите, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В срещата са участвали главният изпълнителен директор на „Дженерал мотърс“ (General Motors – GM) Мери Бара, мениджърът на „Форд“ (Ford Motor) Андрю Фрик, представители на Националната асоциация на автомобилните дилъри и Алианса за автомобилни иновации, както и сенаторът републиканец Бърни Морено, бивш автомобилен дилър.

От „Форд“ потвърдиха участието си в срещата, докато останалите автомобилни организации отказаха коментар. От Джи Ем не са отговорили на запитванията на Ройтерс.

„Вчера при нас беше автомобилната индустрия. Те не искат хората да си ремонтират колите. Аз казах: „Това е странно!“, заяви Тръмп. „Те имат едно правило - никой не може сам да си ремонтира колата“.

Автомобилната индустрия в САЩ от години спори с независимите сервизи и потребителски организации за достъпа до данни, софтуер и инструменти за ремонт на съвременните автомобили. Пазарът на автомобилни услуги в САЩ се оценява на около 200 милиарда долара годишно.

Законодателство, одобрено миналата седмица от комисия към Камарата на представителите, предвижда съществуващите меморандуми за разбирателство в сектора да бъдат вписани в закон и да се предоставят правомощия на Федералната търговска комисия да следи за тяхното спазване.

Алиансът за автомобилни иновации, който представлява почти всички големи автомобилни производители, подкрепя предложението и посочва, че около 75 на сто от ремонтите след изтичане на гаранцията се извършват в независими сервизи. Според организацията още през 2014 г. автомобилните производители са поели ангажимент да предоставят на дилърите и независимите сервизи достъп до инструкции за ремонт, диагностични кодове и необходимите инструменти.

Много законодатели и представители на независимите сервизи обаче настояват за по-широки гаранции и отделен закон, който да осигури на собствениците на автомобили достъп до диагностичните данни и възможност те да бъдат споделяни с независими сервизи.

Предложените текстове ще задължат автомобилните производители да предоставят на собствениците и независимите сервизи достъп до данни, свързани с диагностика, ремонт, калибриране и прекалибриране на автомобилите.

Според поддръжниците на законопроекта ограничаването на достъпа до данни позволява на автомобилните компании да поддържат по-високи цени, а независимите сервизи са принудени да плащат значителни суми за достъп до специализиран софтуер.

Националната асоциация на автомобилните дилъри се противопоставя на законодателството с аргумента, че то може да позволи на производители на резервни части да копират оригинални компоненти чрез т. нар. обратно инженерство и да произвеждат некачествени имитации. Според асоциацията законът би дал и по-голямо влияние на застрахователните компании върху решенията за ремонт.