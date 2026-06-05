Заплатите в Япония нарастват за четвърти пореден месец, но потреблението остава слабо

Реалните заплати в Япония са се повишили с 1,9 на сто през април спрямо същия месец на миналата година, като отбелязват ръст за четвърти пореден месец на фона на усилията на компаниите да привлекат и задържат служители чрез по-високи възнаграждения, сочат правителствени данни, публикувани днес и цитирани от Киодо и БТА.

Номиналните заплати, включващи основното възнаграждение и плащанията за извънреден труд, са нараснали с 3,5 на сто до средно 312 425 йени (около 1900 долара) на месец, съобщи японското Министерство на здравеопазването, труда и социалните грижи.

Това е трети пореден месец, в който ръстът на номиналните възнаграждения надхвърля 3 на сто – за първи път от повече от 34 години.

Увеличението на реалните заплати за четвърти пореден месец представлява най-дългата положителна серия от февруари 2021 г. насам, когато беше отчетен ръст в продължение на седем последователни месеца.

Въпреки повишението на възнагражденията потребителските разходи остават под натиск. Данни на Министерството на вътрешните работи и комуникациите показват, че разходите на домакинствата през април са намалели с 0,5 на сто в реално изражение спрямо година по-рано.

Средните месечни разходи на домакинствата с двама или повече членове са възлезли на 328 969 йени.

Потреблението на домакинствата е ключов компонент на японската икономика, тъй като формира повече от половината от брутния вътрешен продукт на страната.

Според анализатори войната между САЩ и Иран, съчетана с отслабването на йената и поскъпването на суровия петрол, може да ускори инфлацията чрез повишаване на разходите за внос. Компаниите вече предприемат стъпки за увеличение на цените на продуктите и услугите, както и за диверсифициране на доставките извън Близкия изток. .

„Банк ъв Джапан“ (японската централна банка) също следи отблизо динамиката на заплатите, докато оценява кога да пристъпи към ново повишение на основния лихвен процент с цел постигане на устойчива инфлация от 2 на сто. На последното си заседание през април регулаторът остави лихвите без промяна, за да анализира по-подробно последиците от конфликта в Близкия изток. В същото време той предупреди за риск от „значително отклонение на инфлацията в посока нагоре“, тъй като компаниите все по-често прехвърлят по-високите разходи към цените и възнагражденията.