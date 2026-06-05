Тръмп: Куба може да стане следващия ни приоритет след Иран

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в четвъртък, че е готов да се срещне с новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей, ако текущите преговори доведат до споразумение. В същото време той посочи, че Вашингтон планира да насочи по-голямо внимание към Куба, след като конфликтът с Иран бъде разрешен, пише "turkiyetoday".

Говорейки в Белия дом, Тръмп отбеляза, че евентуална среща с Хаменей е възможна при успешен изход от дипломатическите усилия между Вашингтон и Техеран.

„Не държа да се срещам, но ако се срещна, ще бъде чест за мен", заяви Тръмп в отговор на въпрос за потенциална среща с новия ирански лидер. „Бих искал да видя дали ще постигнем сделка, но ако има сделка, е възможно да се срещна с него."

Моджтаба Хаменей, син на бившия върховен лидер Али Хаменей, пое поста след смъртта на баща си, който беше убит при американско-израелски удари в началото на войната в края на февруари.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подчерта, че всяко евентуално споразумение с Иран ще изисква Техеран да се откаже от стремежа си към притежание на ядрено оръжие.

„Що се отнася до Иран, ще разберете какво ще бъде споразумението, но основната част от него е, че те не могат да имат ядрено оръжие", заяви той.

На въпрос дали САЩ биха отговорили военно, ако Иран убие американски военнослужещи в региона, Тръмп посочи, че подобна реакция е вероятна.

„Това би било сериозна причина. Ще бъда честен с вас – ако те убият американски войници, мисля, че бих действал много бързо", каза той.

Тръмп също така прогнозира, че Ормузкият проток ще бъде отворен скоро, като отбеляза, че САЩ са извършили мащабни операции по разминиране и разполагат с напреднали способности за подводно обезвреждане на мини.

Изявленията на американския президент идват на фона на продължаващи усилия между Вашингтон и Техеран за укрепване на крехкото примирие след месеци на конфликт, започнал на 28 февруари с американско-израелски удари срещу Иран.

Иранските власти съобщават, че от началото на войната са загинали над 3000 души, докато най-малко 13 американски военнослужещи са били убити при ирански ответни атаки.

По време на конфликта Техеран отвърна с удари срещу Израел и съюзници на САЩ в Персийския залив, както и със затваряне на Ормузкия проток.

Примирие влезе в сила на 8 април с посредничеството на Пакистан, но последвалите преговори в Исламабад не успяха да доведат до по-широко споразумение.

Дипломатическите усилия продължават, като последните контакти засилват надеждите, че може да бъде постигнат по-обхватен договор, въпреки подновените размени на удари в региона.

Тръмп заяви, че Куба може да се превърне в следващ приоритет за неговата администрация след приключване на усилията, свързани с Иран.

„Ситуацията там се разпадна и ще се заемем с нея веднага щом приключим тук", каза Тръмп в отговор на въпрос за условията в Куба. „Ще се справим с Ислямска република Иран. И щом това стане, на връщане просто ще направим кратка спирка."

Изявленията му идват малко след като Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на кубинския президент Мигел Диас-Канел и редица лица от неговото обкръжение, включително роднини на бившия лидер Раул Кастро.

На въпрос дали Вашингтон се опитва да ускори упадъка на Куба чрез санкции, Тръмп отхвърли подобно твърдение.

„Ние просто искаме тя да бъде добре управлявана държава, която може да изхранва народа си. Вижте, това е провалена държава", заяви той.

Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите включи в санкционния списък Диас-Канел, неговата съпруга Лис Куеста Пераса и нейния син Мануел Анидо Куеста. Мерките обхващат и Алехандро Кастро Еспин – син на Раул Кастро, както и Раул Алехандро Кастро Калис.

Допълнителни санкции бяха наложени срещу Министерството на революционните въоръжени сили на Куба, Комитетите за защита на революцията, държавната минна компания „Минера Ла Виктория" АД, Кубинския институт за приятелство между народите и неговото туристическо дружество „Амистур Куба" АД.

САЩ и Куба са в обтегнати отношения от десетилетия, като Вашингтон поддържа икономическо ембарго и периодично налага санкции срещу кубински представители заради въпроси, свързани с човешките права и управлението.