Джеймс Хенди е смъртоносно намушкан пред дома си, подозират сина на приятелката му

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Актьорът Джеймс Хенди е бил намушкан смъртоносно с нож в Лос Анджелис в сряда сутринта. За убийството е заподозрян сина на приятелката му

Смущаващи кадри от камерата на входна врата показват как синът на приятелката на актьора небрежно минава покрай мястото на инцидента минути преди пристигането на полицията.

Опитният актьор, който има близо 150 участия в кино и телевизионни продукции, беше открит от полицията, след като в сряда сутринта местно време бил подаден тревожен сигнал на 911 и полицаите се втурнали към дома му на улица „Ървин" в Тарзана, Калифорния.

Там те намерили 81-годишния Хенди в безсъзнание на предната морава с прободна рана в гърдите. Актьорът от „Джуманджи" бил откаран спешно в местна болница, където бил обявен за мъртъв.

„С голяма тъга мога да потвърдя, че господинът, който беше нападнат и убит в сряда в Тарзана, е актьорът Джеймс Хенди", посочва в изявление агентката на Хенди.

44-годишният Майкъл Гледхил, син на приятелката на Хенди, който живял с тях в къщата, е бил арестуван по подозрение в убийство и е задържан под гаранция от 2 милиона долара.

Властите твърдят, че самият Гледхил е се обадил на 911.

„Аз съм Човешкият Син, току-що убих Човека на греха", е казал той според твърденията на полицията в Лос Анджелис.

Кадри от охранителна камера в съседната къща, получени от Fox 11 Los Angeles, показват заподозрения да върви бавно по тротоара, докато наблизо има кървави дрехи.

Малко по-късно той се връща в къщата, като според полицията Гледхил е спрял пристигналите на място полицаи и им е казал, че той е човекът, когото търсят, съобщава "Дейли мейл".

Мотивът за нападението остава неясен, но съседи твърдят, че Гледхил и Хенди са се карали през нощта.

Съсед казва пред Fox 11, че според него Гледхил е имал халюцинации преди нападението в сряда.

Хенди e известен с ролите си във филмите „Джуманджи", „Топ Гън: Маверик" и „Логан".

Роден е в Ню Йорк. Кариерата му започва през 1977 г. Последният филм, в който се е снимал е „Топ Гън: Маверик" от 2022 г.