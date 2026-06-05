Дрон до най-голямото пристанище в Румъния вдигна властите на крак (Видео)

Властите в Румъния бяха вдигнати на крак след информация за открит дрон в близост до щаба на ARSVOM (Румънска агенция за спасяване на човешки живот в морето) в пристанище Констанца — най-голямото пристанище на Румъния и ключов логистичен хъб на НАТО по западния бряг на Черно море.

На място са изпратени екипи на полицията, жандармерията и граничната полиция. Към момента информацията не е официално потвърдена, а ситуацията остава динамична и се развива, съобщи за "24 часа" журналистката Ана Мария Пакурару от Realitatea Plus.

Пристанище Констанца е не само най-голямото в Румъния, но и най-голямото пристанище на Европейския съюз на Черно море, играещо ключова роля за логистичните и снабдителни линии на източния фланг на НАТО.

Устройството - зелена лодка, оборудвана с антени - е било спряно от бариери против замърсяване във водата, точно до кораб на ARSVOM и много близо до централата на Румънската агенция за спасяване на човешки живот в морето.

Инцидентът се случва само седмица, след като руски дрон порази жилищен блок в румънския град Галац. Дронът удари жилищния 10-етажния жилищен блок през нощта и предизвика пожар. Двама души пострадаха в сградата.