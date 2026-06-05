Прогноза: Инфлацията в Турция ще падне под 20 на сто през 2027 г.

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) понижи прогнозата си за растеж на турската икономика през тази година от 3,3 на сто на 3,1 на сто, съобщава сайтът „Тюркийе тудей“, цитиран от БТА.

Според ОИСР през първото шестмесечие на 2027 г. инфлацията в страната ще падне под 20 процента. В последния си икономически доклад от организацията отбелязват, че в края на 2027 г. инфлацията ще бъде 15 на сто.

През месец април 2026 г. инфлацията е била 32,4 на сто като се бележи ръст спрямо януари, когато е била 30,7 на сто.

През първото тримесечие на 2026 г. икономическият растеж на страната е бил 2,5 на сто на годишна база. Спрямо предишното тримесечие, когато растежът е бил 3,4 на сто, има забавяне.