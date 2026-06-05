Адвокатите на Тръмп отказаха на Би Би Си подробности за финансите му

Юридическият екип на Доналд Тръмп отказа да предостави финансова информация, поискана от адвокатите на Би Би Си във връзка със заведеното от президента на САЩ дело за клевета, в което той иска британската обществена телевизия да го компенсира с 10 милиарда долара, предаде Ройтерс, като се позова на съдебни документи.

Тръмп обвинява британската медия, че е навредила на репутацията му, като е монтирала части от негова реч на 6 януари 2021 г., за да създаде впечатлението, че той е подтикнал привържениците си да щурмуват сградата на Капитолия във Вашингтон.

Причината за искането на защитата на Тръмп за отлагане на предаване на информацията изглежда е категоричният отказ на тръст на американския президент „да предостави каквато и да е финансова информация в отговор на призовка“, пише в. „Файненшъл Таймс“, като се позовава на съдебен документ. Това съобщи БТА.

Отказът идва въпреки твърденията на Тръмп, че Би Би Си е нанесла вреди на „стойността на запазената му марка, имотите и предприятията му“, добавя британският всекидневник.

В заведеното от Тръмп през декември в съд във Флорида дело се твърди, че Би Би Си е нарушила щатски закон, който забранява употребата на подвеждащи и нелоялни търговски практики.

Британската обществена телевизия и Белият дом към момента не са отговорили на запитване за коментар, отбелязва Ройтерс.

Говорител на юридическия екип на Тръмп заяви, че Би Би си носи отговорност за „умишлено и злонамерено оклеветяване чрез изопачаване и манипулиране на изказването му“.

„Президентът Тръмп ще продължи да търси отговорност от Би Би Си и всички, които разпространяват фалшиви новини“, добави говорителят.

За да установи финансовото въздействие на излъчения материал Би Би Си е отправила призовка към тръста, управляван от най-големия син на Тръмп, Доналд Тръмп-младши, в качеството му на единствен управител, който отговаря за бизнес интересите и активите на президента, посочва „Файненшъл Таймс“.

Медията се извини на Тръмп за монтажа, но иска делото да бъде прекратено, тъй като според нея фактът, че Тръмп спечели президентските избори след излъчването на материала означава, че репутацията му не е пострадала.