ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хънтър Байдън се самоиронизира в социалните мрежи

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22984074 www.24chasa.bg

Вулкан в Индонезия изригна няколко пъти, затвориха летище

1144
Вулканът Левотоби Лаки-Лаки КАДЪР: Екс/@NaraSenyap

Вулканът Левотоби Лаки-Лаки на туристическия остров Флорес в Източна Индонезия изригна няколко пъти, като доведе до затварянето на местно летище, предаде Франс прес, като се позова на местните власти.

Най-силното изригване е станало днес в 11:15 (05:15 ч. българско време). Вулканът, висок 1703 метра, е изхвърлил пепел на височина до 2500 метра, съобщи индонезийската агенция по вулканология.

Обявено е второто по степен равнище на тревога. Около кратера на вулкана е обособена петкилометрова зона, достъпът до която е забранен, пише БТА. 

Агенцията по вулканология предупреди, че жителите, намиращи се близо до водоеми, трябва да останат бдителни за опасността от наводнения, провокирани от вулканична материя след проливни валежи.

Властите затвориха местното летище на град Маумере на около 60 километра западно от вулкана, което засегна пет вътрешни полета, заяви пред АФП директорът на летището Партахиан Панджайтан.

Остров Флорес, откъдето се организират много екскурзии до националния парк "Комодо", се намира на близо 800 километра източно от остров Бали.

През ноември 2024 г. вулканът отново изригна няколко пъти, при което загинаха девет души, а десетки международни полети от и до Бали бяха отменени, припомня АФП.

Вулканът Левотоби Лаки-Лаки КАДЪР: Екс/@NaraSenyap

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание