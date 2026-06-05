Публикуван бе "Бюлетин за състоянието на екологията и околната среда в Китай през 2025 г."

Днес е Световният ден на околната среда

Министерството на екологията и околната среда представи „Бюлетин за състоянието на екологията и околната среда в Китай през 2025 г.", според който през 2025 г. качеството на екологичната среда в страната е продължило да се подобрява, съобщава КМГ.

През 2025 г. средната концентрация на PM2.5 в 339 града на равнището на префектурата и по-високи е била 29,3 микрограма/куб. м, като тази година тя ще продължи да намалява до 28 микрограма/куб. м. През периода на „14-ия петгодишен план" дните с тежко замърсяване са намалели с една четвърт.

Според информацията, тази година е 37-ото поредно публикуване на бюлетина за околната среда в Китай, а за първи път в изданието са поканени да участват екоорганите на Хонконг и Макао, показвайки състоянието на въздуха, морската и шумовата среда в тези региони.