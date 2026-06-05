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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22984250 www.24chasa.bg

Какво включват правилата за защита на китайските компании в чужбина?

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

"Правилата на Държавния съвет относно външните инвестиции" ще влязат в сила от 1 юли. Говорителката на Министерството на търговията на Китай Хъ Йонциен заяви, че приемането на правилата е от знаково значение за развитието на външните инвестиции в страната, предаде КМГ.

Тя допълни, че „Правилата на Държавния съвет относно външните инвестиции" предлагат усъвършенстване на комплексната система за услуги в чужбина, многоизмерно подобряване на институционалните мерки, както и осигуряване на силни правни гаранции за участието в международното сътрудничество и конкуренция на китайските компании, излизащи на международния пазар.

Същевременно се засилват мониторингът, ранното предупреждение и оценката на риска, като се предоставят насоки и помощ на инвеститорите за предотвратяване на рисковете за сигурността и се създава система за разследване на инвестиционни бариери, за да се защитят ефективно сигурността и законните права и интереси на инвеститорите и техните външни инвестиции, добави още говорителката.

Снимка: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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