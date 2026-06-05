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Пекин представи програмата на предстоящото посещение на Си Дзинпин в КНДР

КМГ

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Говорителката на МВнР на Китай Мао Нин Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 8 и 9 юни генералният секретар на ЦК на ККП и председател на Китай Си Дзинпин ще направи държавно посещение в КНДР, което е второ след 7-годишно прекъсване. Това заяви говорителката на МВнР на Китай Мао Нин на днешната си редовна пресконференция в Пекин, предаде КМГ.

По време на визитата двамата държавни ръководители ще обменят мнения по двустранните отношения и въпроси от взаимен интерес. През последните години, под стратегическото ръководство на Си Дзинпин и Ким Чен-ун, традиционното приятелство и сътрудничество между КНР и КНДР се развива устойчиво, което допринася за реалните интереси на двата народа.

Тази година се навършват 65 години от подписването на „Договора за сътрудничество и взаимна помощ между КНР и КНДР" и предстоящата визата ще даде тласък на по-нататъшното развитие на двустранните отношения, допринасяйки за мира, стабилността и просперитета на региона и света, каза още Мао Нин.

Говорителката на МВнР на Китай Мао Нин Снимка: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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