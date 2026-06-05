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Четирима загинаха при руска атака с дрон в Киевска област

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Дрон СНИМКА: Getty Images

Четирима души бяха убити при руска атака с дрон срещу предприятие от хранителната промишленост в Киевска област, съобщи началникът на местната администрация Микола Калашник, цитиран от Ройтерс и БТА.

Атаката е причинила пожар в административна сграда на територията на предприятието и част от структурата е била унищожена, написа Калашник в публикация в Телеграм.

„Врагът нападна гражданско предприятие от хранителната промишленост. Хора, които по това време просто си вършели работата на работното си място“, добави той.

Калашник каза още, че седем души са били ранени при атаката, а за двама се предполага, че е възможно да са затрупани под отломките.

Спешните служби казаха, че провеждат спасителна операция на място. Те публикуваха снимки, на които се вижда огромна дупка в сграда и пожарникари, които потушават пламъци.

На една от снимките се вижда табела с името на местен млекопреработвател, който произвежда млечни храни за бебета.

Дрон СНИМКА: Getty Images

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