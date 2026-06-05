КМГ: Китай изразява силно недоволство срещу започването на разследване по член 301 и налагането на мита от страна на САЩ

На 4 юни говорител на Китайската асоциация за насърчаване на международната търговия (CCPIT) излезе с изявление във връзка със започването на разследване по член 301 относно принудителния труд от Службата на търговския представител на САЩ и намерението за налагане на допълнителни мита, съобщава КМГ.

На 2 юни Офисът на търговския представител на САЩ (USTR) въз основа на член 301 от Закона за търговията от 1974 г. излезе със заключения по разследването относно 60 икономики, които не са въвели и не прилагат ефективно мерки за забрана на вноса на продукти, произведени чрез принудителен труд. Китай беше включен в списъка на икономиките, към които се прилагат допълнителни мита в размер на 12,5%. Китайският бизнес изрази силно недоволство и категорично несъгласие с това.

Китайските бизнес среди призовават американската страна да зачита обективните факти, да се върне към многостранната търговска система, основана на правила, да разреши икономическите и търговските разногласия чрез диалог и консултации и да поддържа стабилността на веригите за доставки.