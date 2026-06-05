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КМГ: Китай отпуска субсидии от 99,9 млрд. юана за детски грижи през 2026 г.

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Министерството на финансите на Китай е отпуснало 99,9 млрд. юана (около 14,65 млрд. щатски долара) от средствата на централното правителство за субсидии за грижи за деца през тази година, което е увеличение с 10,6% спрямо 2025 г. Това са част от усилията за подкрепа на националната система за субсидии за грижи за деца, предаде КМГ.

Според министерството, заедно със средствата от местните власти, общият размер на субсидиите за 2026 г. се очаква да достигне приблизително 110 млрд. юана.

Разпределението на субсидиите протича стабилно, като здравните власти на различни нива отговарят за процеса на проверка и изплащане.

Министерството заяви, че ще продължи да работи с Националната здравна комисия за строго управление на тези средства, засилване на надзора и подпомагане на изграждането на общество, благоприятно за раждаемостта.

Снимка: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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