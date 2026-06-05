Тръмп предлага да се преустрои района около Мемориала на Линкълн във Вашингтон

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предлага преустройство на района около Мемориала на Линкълн във Вашингтон. Това е поредната му инициатива за преобразяване на облика на града, отбелязват изданието „Политико“ и Франс прес.

Тръмп заяви пред журналисти в Белия дом вчера вечерта, че иска да изгради пешеходна алея, която да свързва Мемориала на Линкълн с източния бряг на река Потомак. Президентът дори заяви, че някои хора искат тази нова алея да носи неговото име и допълни: „Това е красив проект“.

Около артерията Национална алея, известна като Нешънъл мол, във Вашингтон вече се изпълняват няколко строителни проекта. По време на същата среща с журналисти снощи Тръмп изтъкна и своето преустройство на водното огледало, източно от Мемориала на Линкълн, както и предложението си за висока около 76 метра триумфална арка близо до Националното гробище Арлингтън от другата страна на реката, съобщи БТА.

Тръмп и министърът на вътрешните работи на САЩ Дъг Бъргъм, който ръководи реализацията на тези проекти, заявиха, че те финализират концепции за зоната на Националната алея, датиращи още от времето на плана „Макмилан“ от 1902 г., който поставя основите на модерното оформление на района. Бъргъм каза, че проектът ще включва пешеходни мостове, които ще позволят на посетителите лесно да пресичат двата булеварда между реката и Мемориала на Линкълн.

„В момента няма пешеходен достъп“, каза Бъргъм. „Сега хората ще могат да обиколят Мемориала на Линкълн, да преминат по пешеходен мост над първия булевард, след това над втория и да стигнат директно до водата. Тези проекти ще реализират напълно първоначалната визия на плана „Макмилан.“

Мемориалът на Линкълн вече е в процес на мащабна реконструкция. Пространството под мемориала се преобразува в музей, театър и магазин в рамките на проект, започнал още преди завръщането на Тръмп в Белия дом.

По идея на Тръмп сега се изгражда и голяма бална зала в комплекса на Белия дом. Но този проект предизвика критики от страна на историци и доведе до съдебни дела с цел проектът да бъде спрян. Миналата седмица федерален съдия пък забрани на Тръмп да затвори Центъра „Кенеди“ за ремонт и да постави името си върху сградата.