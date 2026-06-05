КМГ: Китай изстреля нова група търговски спътници

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В четвъртък Китай изпрати нова група спътници в космоса от космодрума Тайюен в провинция Шанси, Северен Китай, съобщи КМГ.

Групата спътници беше изстреляна в 19:39 ч. (пекинско време) с модифицираната ракета-носител „Long March-6" и успешно навлезе в предварително зададената орбита. Тя ще се присъедини към „Spacesail Constellation" – огромна китайска мрежа от търговски спътници в ниска орбита.

Според центъра за изстрелване този старт бележи 648-ата полетна мисия на ракетите-носители от серията „Longh March".