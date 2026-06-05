ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Станислав Генчев следи на видео чужденци за "Ботев...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22984540 www.24chasa.bg

КМГ: Китай изстреля нова група търговски спътници

КМГ

884
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

В четвъртък Китай изпрати нова група спътници в космоса от космодрума Тайюен в провинция Шанси, Северен Китай, съобщи КМГ.

Групата спътници беше изстреляна в 19:39 ч. (пекинско време) с модифицираната ракета-носител „Long March-6" и успешно навлезе в предварително зададената орбита. Тя ще се присъедини към „Spacesail Constellation" – огромна китайска мрежа от търговски спътници в ниска орбита.

Според центъра за изстрелване този старт бележи 648-ата полетна мисия на ракетите-носители от серията „Longh March".

Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Болки в корема плюс оток? Това е важен сигнал (Видео)