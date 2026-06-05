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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22984580 www.24chasa.bg

Експеримент с ембриони на мишки на китайската космическа станция разгадава развитието на живота в космоса

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Материалът от ембриони на мишки, върнат на Земята в капсулата на космическия кораб "Шънджоу-22", се очаква да предостави теоретична основа за бъдещи изследвания относно зачеването на живот по време на дългосрочно пребиваване на хора в космоса, съобщава „Синхуа", цитирана от КМГ.

"Шънджоу-22" успешно се завърна от китайската космическа станция на 29 май. Култивираният ембрионален материал беше сред научните проби, върнати като част от проект, осъществен от изследователски екип от Института за съвременни технологии в Шънджън към Китайската академия на науките.

Според института, експериментът има за цел да проучи моделите на развитие на ембриони на бозайници в предимплантационен стадий в космическа среда, включително ключовите механизми, стоящи в основата на увреждането на митохондриите и аномалиите в епигенетичните модификации при ембрионите.

Снимка: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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