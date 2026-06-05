Информирали Путин за писмото на Зеленски с предложение за среща за край на войната

Не се знае как е реагирал

Руският президент Владимир Путин е бил информиран за отвореното писмо на украинския президент Володимир Зеленски, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

Зеленски публикува вчера отворено писмо до Путин, в което предложи двамата лидери да се срещнат, за да се споразумеят за слагане на край на войната, като в същото време предупреди, че Киев е готов да се бори, ако не се стигне до това. Той също така заяви, че руснаците започват да се уморяват както от своя президент, така и от войната, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

От пресслужбата на Кремъл не дадоха подробности за това как е реагирал Путин на писмото на Зеленски, отбелязва ТАСС.