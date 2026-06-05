Синът на Джо Байдън отговори на критиците в социалните мрежи със сарказъм

Най-малкият син на бившия американски президент Джо Байдън – Хънтър Байдън, неочаквано предизвиква сензация в социалните мрежи, като отговори на своите критици със смесица от самоирония и язвителни реплики, отбелязва Франс прес, цитирана от БТА.

Хънтър Байдън, който години наред се бореше с алкохолна зависимост и със зависимост от крека и беше замесен в няколко съдебни дела, възобнови дейността на стар свой профил в Екс и започна да отправя оттам нападки срещу троловете в социалната мрежа на Илон Мъск.

В една от публикациите тази седмица той отбеляза своите „седем години трезвеност“, като благодари на поддръжниците си, че са го подкрепяли в този преход.

В коментар към тази публикация потребител на интернет пише: „Това беше твоето пакетче“, намеквайки за кокаина, открит в Белия дом през юли 2023 г. „Със сигурност не беше мое. Никога не бих си забравил дрогата“, му отвръща Хънтър Байдън и този негов отговор е бил видян 18 милиона пъти.

Друг потребител публикува редактирано изображение, на което Хънтър Байдън е изобразен с лула в устата. „Знам, че може да звучи дребнаво, но не понасям, когато хората... фотошопват лула за метамфетамин в устата ми. Лулата за крек няма такава малка чашка на края“, коментира тогава синът на бившия президент демократ и призова онези, които публикуват негови редактирани снимки, да внимават до каква степен се доверяват на изкуствения интелект, защото той не представя фактите коректно.

В отговор на друг скептичен потребител Хънтър Байдън пише, че е приемал само крек, а не кокаин, защото „никога не бих прахоса кокаин, като си го слага в носа“.

След години на съдебни проблеми и зависимости Хънтър Байдън беше една от основните мишени на твърдото консервативно крило в САЩ, което го смяташе за ахилесовата пета на баща му Джо Байдън, отбелязва Франс прес.

Байдън помилва сина си през декември 2024 г., след победата на Доналд Тръмп на президентските избори месец по-рано.

Когато миналия месец Хънтър Байдън възобнови активността на стария си профил в Екс, първите му думи там бяха: „Аз съм Хънтър Байдън. Никога не сте чували за мен“.