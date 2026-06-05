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Един е загинал при украинска атака с дрон срещу предприятие в Белгородска област

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Дрон СНИМКА: Getty Images

Въоръжените сили на Украйна атакуваха с дрон предприятие в Краснояружския окръг на Белгородска област, при което загина един цивилен, а друг беше ранен, съобщиха от оперативния щаб на региона, предаде ТАСС, цитирана от БТА. 

"В Краснояружския окръг, в селището Отрадовски, дрон удари предприятие. Мъж, намиращ се на територията, е починал от получените травми",  съобщиха от оперативния щаб, добавяйки, че е пострадал още един цивилен, който е бил откаран в областната болница с рани от осколки по главата и краката. След като му е била оказана помощ, раненият е транспортиран в градска болница в Белгород.

Дрон СНИМКА: Getty Images

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