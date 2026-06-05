7 души са убити при израелски атаки в Ливан

Седем души са били убити при удари през нощта по град Тир в Южен Ливан, включително един близо до болница, предаде Франс прес, като се позова на представител на Гражданска защита.

Израелската армия от своя страна обяви, че ще атакува позиции на “Хизбула” в три града северно от река Литани, на около 40 км от границата, като издаде предупреждение към местното население да се евакуира.

Проиранското движение вчера отхвърли обявеното ден по-рано след преговори във Вашингтон между Израел и Ливан споразумение за продължаване на прекратяването на огъня, съгласно което израелските войски трябва да се изтеглят напълно от окупираните южни части на Ливан.

В Тир при удар късно снощи бяха убити четирима души, а седем са ранени, съобщи службата за гражданска защита. Унищожена е сграда на банка и са нанесени незначителни щети на болница “Джабал Амел” - една от трите болници в града, уточни кореспондентът на АФП.

При друг удар в жилищен квартал в града бяха убити трима души, а петима - ранени, включително и две деца, съобщи още ливанската гражданска защита, пише БТА.

Крайбрежният град, където някои жители отказват да се евакуират въпреки израелските предупреждения, е редовно бомбардиран. Жителите се укриха в тесния християнски квартал на Стария град, който бе пощаден от израелските удари, спейки в колите си или в палатки.

Много от тях избягаха, след като Израел е заплашил квартала във вторник, обвинявайки членове на “Хизбула“, че се крият там.

На този фон се разпространява петиция, призоваваща за изключване на всякакво въоръжено присъствие в Тир - където “Хизбула" има силно присъствие - освен това на ливанската армия, която е събрала близо 250 подписа, според организаторите. Подобна петиция за Набатие - друг голям град в южната част на града с шиитско мнозинство, който на практика е опустял заради израелските бомбардировки - събра повече от 500 подписа.

Междувременно тази сутрин израелската армия съобщи, че се готви да нанесе удари срещу “позиции на ислямистката групировка “Хизбула” в крайбрежния град Сарафанд в Южен Ливан, въпреки новото споразумение за примирие.

Арабскоговорящият говорител на израелската армия Авихай Адрае призова населението на този град, разположен между Тир и Сайда, както и на шест села, да се евакуира. По-рано тази сутрин подобен призив беше отправен за още три населени места.