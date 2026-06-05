Задържаха двама българи, управлявали мащабна наркоферма в Испания (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама българи са арестувани при мащабна акция на Гражданската гвардия на Испания срещу нелегално производство на наркотици, съобщава granadadigital.

Задържаните, на възраст 29 и 30 години, са обвинени, че са управлявали добре организиран център за отглеждане и преработка на марихуана и хашиш, разположен в индустриален склад. Операцията, проведена под кодовото име „Corvus Aule", е разкрила сериозна дейност, свързана с трафик на наркотични вещества.

Освен за производство и разпространение на дрога, двамата българи ще отговарят и за незаконно присъединяване към електропреносната мрежа с цел захранване на съоръженията.

Испанските власти продължават разследването, като проверяват дали задържаните българи са част от по-голяма схема.

При акцията заподозрените са направили опит да избягат, но са били бързо заловени в близка маслинова горичка. Според разследващите двамата са живеели в индустриалния склад и са отговаряли за охраната и поддръжката на незаконната дейност.

На 25 май Гражданската гвардия е провела специализирана операция с разрешение на съда за претърсване на сградата. В акцията са участвали и служители по обществена сигурност от компанията в Армиля, както и техници на енергийната компания, които са открили и прекъснали незаконни връзки към електропреносната мрежа, използвани за захранване на наркооранжерията.