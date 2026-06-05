Задържаха двама българи, управлявали мащабна наркоферма в Испания (Видео)

Двама българи са арестувани при мащабна акция на Гражданската гвардия на Испания срещу нелегално производство на наркотици, съобщава granadadigital.
Задържаните, на възраст 29 и 30 години, са обвинени, че са управлявали добре организиран център за отглеждане и преработка на марихуана и хашиш, разположен в индустриален склад. Операцията, проведена под кодовото име „Corvus Aule", е разкрила сериозна дейност, свързана с трафик на наркотични вещества.
Освен за производство и разпространение на дрога, двамата българи ще отговарят и за незаконно присъединяване към електропреносната мрежа с цел захранване на съоръженията.
Испанските власти продължават разследването, като проверяват дали задържаните българи са част от по-голяма схема.
При акцията заподозрените са направили опит да избягат, но са били бързо заловени в близка маслинова горичка. Според разследващите двамата са живеели в индустриалния склад и са отговаряли за охраната и поддръжката на незаконната дейност.
На 25 май Гражданската гвардия е провела специализирана операция с разрешение на съда за претърсване на сградата. В акцията са участвали и служители по обществена сигурност от компанията в Армиля, както и техници на енергийната компания, които са открили и прекъснали незаконни връзки към електропреносната мрежа, използвани за захранване на наркооранжерията.