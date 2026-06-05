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Евакуираха самолет в Анкара заради пламнала външна батерия на борда

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СНИМКА: Pixabay

Пътниците на борда на самолет на турската частна авиокомпания "Пегасус" (Pegasus Airlines) са били евакуирани на летището в Анкара заради инцидент с преносима външна батерия (powerbank), докато самолетът се е насочвал към пистата за излитане, предаде турската частна телевизия НТВ, цитирана от БТА. 

След приключване на качването на пътниците на борда на самолета, изпълняващ вътрешен полет Анкара-Измир, външна батерия, собственост на един от пътниците, е започнала да дими.

Пилотът е уведомил контролната кула за възможен риск от пожар на борда, задействал е аварийните евакуационни пързалки и е поискал пълно съдействие от аварийните служби.

Кабинният екипаж е реагирал незабавно, като е потушил възникналото запалване и е овладял ситуацията. Пожарът е бил в ограничен мащаб и е потушен без необходимост от външна намеса.

Пътниците са били евакуирани чрез аварийните пързалки. При инцидента няма пострадали.

Главна дирекция за гражданска авиация на Турция съобщи по-рано, че зареждането на преносими външни батерии на борда на самолети е забранено поради рискове за безопасността на полетите.

СНИМКА: Pixabay

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