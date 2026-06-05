Руски дрон разруши къща и уби човек в Черниговска област

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Мъж на 64-годишна възраст бе убит в собствения си дом в община Семенивка, в украинската Черниговска област, при руска атака с дронове, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация на председателя на областната военна администрация Вячеслав Чаус в Телергам.

„Жилищна сграда бе разрушена при удари с дронове по село в община Семенивка. На мястото е открито тяло на мъж – 64-годишния собственик на къщата, който е загинал при атаката“, съобщава Чаус.

По думите на Чаус в община Семенивка дрон е ударил камион на територията на предприятие за дървообработка. По-късно втори дрон е поразил друг камион. Трети дрон е ударил граждандски автомобил.

В град Новгород Северски в Черниговска област дрон от вида „Гербера“ е ударил бензиностанция. В село от община Новгород Северски дронове са атакували частна сграда.

В община Сновск са регистрирани удари по транспортната инфраструктура. В села в района на град Сновск е поразена къща, като по предварителна информация 78-годишен мъж е пострадал.

В село в община Корюкивка един хектар суха растителност се е подпалил по време на атака. В друго село покрив на къща е бил поразен от удар с дрон, пише БТА.

В село в община Хородня стопанска постройка се е запалила, след като е била ударена от дрон тип „Гербера“.

В община Крутя в района около град Нижни дрон от вида „Гербера“ е ударил територията на едно от предприятията.

Освен жилищната и транспортната инфраструктура, отново бяха атакувани енергийни обекти, добави Вячеслав Чаус.