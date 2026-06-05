Финансират със 70 млрд. долара за контрола на миграцията в САЩ

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Сенатът на САЩ днес осигури победа за администрацията на президента Доналд Тръмп, след като прие законопроект, който ще осигури финансиране на стойност 70 милиарда долара за министерството на вътрешната сигурност за целите на контрола върху имиграцията, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Законопроектът бе изпратен за окончателно разглеждане в Камарата на представителите.

Сенатът одобри документа с 52 срещу 47 гласа. Всички демократи и един републиканец гласуваха срещу предложението.

Републиканците обвиниха демократите, че „спират финансирането“ на Службата за имиграция и митнически контрол и на Агенцията за митнически и граничен контрол, въпреки че двете агенции все още не са изразходвали общо 100 милиарда долара от финансиране, отпуснато от републиканците миналата година.

Според републикански лидери Камарата на представителите не се очаква да разгледа мярката преди идната седмица.

Законопроектът предвижда заложените в него средства да помогнат за финансирането на спорната кампания на Тръмп за депортиране на мигранти през следващите три години.

Демократите се опитаха да включат в законопроекта редица несвързани с миграцията поправки, като например забрана за употребата на федерални средства или частни дарения за строежа на бална зала в Белия дом, както и забрана за отпускане на федерални средства за фонд за изплащане на компенсации на политически съюзници на Тръмп.

Нито една от поправките в крайна сметка не бе приета, но фактът, че някои републиканци подкрепиха някои от тях, разкри, че сред редовите републиканци в Сената има сериозни колебания относно някои политики на Тръмп, посочва Ройтерс.