Унгария внася в парламента реформи, нужни за отпускането на замразените от ЕС средства

Правителството на Унгария ще внесе в парламента следващата седмица антикорупционно законодателство, необходимо за отпускането на замразени средства от Европейския съюз на стойност милиарди евро, заяви днес министърът на транспорта и инвестициите Давид Витези, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Премиерът Петер Мадяр, който свали от власт Виктор Орбан на изборите през април, си осигури отпускането на блокирани от ЕК 16,4 милиарда евро миналия месец с обещания да отмени реформите на Орбан, които ЕС счете за вредни за демокрацията, припомня Ройтерс.

Унгарският форинт и борсите отбелязаха силно възстановяване след проевропейския завой на Мадяр и обещанието му да подготви страната за приемане на еврото до края на това десетилетие.

"Това ще бъде всеобхватен антикорупционен законопроект, който също така ще подобри прозрачността на унгарския обществен живот", заяви Витези пред репортери. "Това отговаря на критериите за върховенство на закона, които ще ни позволят да получим средствата от ЕС.", каза той.

Витези заяви, че законът ще позволи на Унгария да усвои до 10 милиарда евро от фонда на ЕС за постпандемично възстановяване на икономиката, като тези средства ще са за финансиране на проекти в областта на транспорта и възобновяемата енергия, както и за подкрепа на малките предприятия и строителството на жилища под наем.

Реформите ще засилят правомощията на унгарската агенция за борба с корупцията и ще създадат по-голяма прозрачност в имуществените декларации на държавните служители, като всеки пропуск ще бъде наказуем с до две години затвор, каза Витези.

Той заяви, че правителството ще влее около 3,5 млрд. евро от европейските фондове за възстановяване в държавната банка за развитие, за да помогне за финансирането на някои от тези проекти и да избегне загуба на финансиране преди изтичане на срока в края на август.

Унгария също така ще може да компенсира инвестиции на стойност 2,6 млрд. евро, които преди това са били изтеглени от собствените й ресурси, с финансиране от ЕС, каза Витези, като по този начин ще увеличи възможностите на правителството за маневриране с бюджета след скока на дефицита, предизвикан от големите разходи при Орбан преди изборите.

Витези заяви, че около 4,2 млрд. евро от кохезионните средства на ЕС ще бъдат използвани за финансиране на инвестиции в железопътната и транспортната инфраструктура, докато други 2,2 млрд., които бяха замразени поради ограничаване на академичните свободи, ще бъдат изразходвани за висшето образование.